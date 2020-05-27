В "Спартаке" прокомментировали информацию о возможной продаже Жиго



Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн сообщил, что клуб не получал предложений по трансферу французского защитника Самуэля Жиго, которым интересуется "Лион".

"Никаких предложений о трансфере Жиго в клуб не поступало. Самуэль — ключевой игрок для нас, мы очень ценим его и рассчитываем на него в будущем. Даже если к нам поступит предложение о его покупке, и оно будет рассматриваться, оно должно быть очень солидным", - приводит слова Цорна Sport24.

В нынешнем сезоне 26-летний Жиго провел за "Спартак" 26 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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