В "Спартаке" прокомментировали информацию о возможной продаже Жиго

Теги спартак москвасамюэль жиготомас цорн

В "Спартаке" прокомментировали информацию о возможной продаже Жиго
Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн сообщил, что клуб не получал предложений по трансферу французского защитника Самуэля Жиго, которым интересуется "Лион".

"Никаких предложений о трансфере Жиго в клуб не поступало. Самуэль — ключевой игрок для нас, мы очень ценим его и рассчитываем на него в будущем. Даже если к нам поступит предложение о его покупке, и оно будет рассматриваться, оно должно быть очень солидным", - приводит слова Цорна Sport24.

В нынешнем сезоне 26-летний Жиго провел за "Спартак" 26 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: "Спартак" не может договориться о продлении контракта с основным защитником. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Цорн высказался о будущем Гулиева в "Спартаке"

Цорн высказался о будущем Гулиева в "Спартаке"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов