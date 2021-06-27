В "Спартаке" прокомментировали информацию об интересе к форварду "Альмерии"

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В "Спартаке" прокомментировали информацию об интересе к форварду "Альмерии"

Фото: инстаграм Умара Садика/Автор неизвестен

Директор по развитию и коммуникациям "Спартака" Антон Фетисов прокомментировал информацию о том, что московский клуб проявляет интерес к нигерийскому нападающему испанской "Альмерии" Умару Садику

"Информация об интересе "Спартака" к Умару Садику не соответствует действительности", — приводит слова Фетисова Sport24.

Ранее сообщалось, что "Спартак" готов заплатить за Садика 16 миллионов евро, но "Альмерия" хочет получить за него не менее 30 миллионов.

В минувшем сезоне 24-летний Садик провел за "Альмерию" 38 матчей, забил 20 голов и сделал 7 результативных передач. 

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