В "Спартаке" прокомментировали информацию об интересе к Сулейманову

Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн опроверг информацию о том, что клуб проявляет интерес к нападающему "Краснодара" Магомеду-Шапи Сулейманову.

"Информация об интересе к Шапи - неправда", - приводит слова Цорна журналист Сергей Егоров в Telegram-канале "Футбольный Биги".

20-летний Сулейманов является воспитанником "Краснодара". В нынешнем сезоне он провел за "быков" 31 матч во всех турнирах, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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