В "Спартаке" прокомментировали интерес "Вольфсбурга" к Ларссону

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Глава департамента по развитию и коммуникациям "Спартака" Антон Фетисов отреагировал на информацию об интересе "Вольфсбурга" к форварду Джордану Ларссону.

"Официальных предложений мы не получали. Ларссон - ключевой футболист, которым клуб дорожит", - приводит слова Фетисова Sport24.

Ранее сообщалось, что вопрос о трансфере Ларссона будет решаться после Евро-2020.

В прошедшем сезоне Ларссон провел 30 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 5 ассистов.

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