В "Спартаке" прокомментировали медобследование Промеса
Директор департамента по связям с общественностью московского "Спартака" Антон Фетисов сделал заявление о медицинском осмотре новичка команды Квинси Промеса.
"Квинси успешно прошёл медобследование. Он находится в хорошем состоянии и готов уже приступить к тренировкам в составе "Спартака", - сказал Фетисов.
Также пресс-служба "красно-белых" выложила видео, на котором голландец проходит один из необходимых тестов.
Медосмотр ✅#АнтохаВернулся pic.twitter.com/casCat9y0g— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 25, 2021
"Спартак" купил Промеса у "Аякса" за 8,5 миллиона евро, за счёт бонусов сумма может вырасти до 11 миллионов. Контракт с вингером рассчитан до июня 2024 года.
Не пропустите: В "Спартаке" рассказали о рисках, связанных с трансфером Промеса. | http://soccernews.ru
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