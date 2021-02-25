В "Спартаке" прокомментировали медобследование Промеса

Директор департамента по связям с общественностью московского "Спартака" Антон Фетисов сделал заявление о медицинском осмотре новичка команды Квинси Промеса.

"Квинси успешно прошёл медобследование. Он находится в хорошем состоянии и готов уже приступить к тренировкам в составе "Спартака", - сказал Фетисов.

Также пресс-служба "красно-белых" выложила видео, на котором голландец проходит один из необходимых тестов.

"Спартак" купил Промеса у "Аякса" за 8,5 миллиона евро, за счёт бонусов сумма может вырасти до 11 миллионов. Контракт с вингером рассчитан до июня 2024 года.

Не пропустите: В "Спартаке" рассказали о рисках, связанных с трансфером Промеса. | http://soccernews.ru