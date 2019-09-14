В "Спартаке" прокомментировали несостоявшийся переход вратаря "Локомотива" Гильерме

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн рассказал, какой логикой руководствовался клуб, когда летом вёл переговоры о подписании вратаря "Локомотива" Гильерме.

"Мы рассматривали рынок. Селихов в тот момент только восстанавливался после травмы, не был на своём уровне, мы рассматривали возможности на рынке, но пришли к общему мнению - доверить Максименко.

Кикнадзе говорил, что "Локомотив" не мог повторить наше предложение Гильерме? Какой смысл об этом говорить? Мы в конце концов Гильерме не взяли и не предпринимали усилий на финальной стадии, чтобы его взять, сделав выбор в пользу Максименко", - сказал Цорн.

Напомним, что у натурализованного бразильца в декабре этого года истекал контракт с "Локомотивом", но в итоге стороны продлили соглашение до 2022 года.

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