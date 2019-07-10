В "Спартаке" прокомментировали переход немецкого хавбека Баду

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн прокомментировал переход в команду полузащитника "Вольфсбурга" Малькольма Баду.

"Баду перешел в "Спартак" почти бесплатно, за символическую компенсацию, о которой мы договорились с "Вольфсбургом". Хочу подчеркнуть, что подписание контракта состоялось без отчисления каких-либо агентских комиссий и подъёмных самому игроку.

Баду является продуктом системы подготовки крепкого клуба немецкой Бундеслиги, вызывался молодежную сборную Германии различных возрастов, участвовал в ее составе в чемпионате мира среди команд не старше 20 лет в 2017 году. Он зарекомендовал себя на сборе "Спартака" в Австрии, произвел хорошее впечатление на тренерский штаб. Баду добавит команде ротации на флангах", - приводит слова Цорна официальный telegram-канал "Спартака".

22-летний Баду является воспитанником "Вольфсбурга", но не провел за первую команду ни одного матча. Хавбек неоднократно вызывался в юношескую и молодежную сборные Германии. Хавбек - клиент агентства, владельцем которого является Цорн.

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