В "Спартаке" прокомментировали пожар у стадиона клуба

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В "Спартаке" прокомментировали пожар у стадиона клуба

Пресс-служба "Спартака" прокомментировала информацию о пожаре возле стадиона клуба "Открытие Арена" в Тушино.

По данным пресс-службы, угрозы объектам клуба нет.

"Возгорание сухой травы произошло рядом с берегом Москвы-реки вдалеке от стадиона "Открытие Арена" и тренировочной базы "Спартака" в Тушине. По предварительным данным причиной возгорания стал оставленный непогашенным костер. Клубным объектам инфраструктуры в настоящий момент ничего не угрожает. На месте работают пожарные расчеты", - говорится в сообщении.

31 октября "Спартак" сыграет с "Ростовом" в рамках 1/8 финала Кубка России. Встреча состоится на "Открытие Арена".

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