В "Спартаке" прокомментировали решение КДК по красной карточке Соболева

Фото: инстаграм Соболева/Автор неизвестен

Руководитель пресс-службы московского "Спартака" Дмитрий Зеленов высказался о решении КДК РФС оставить в силе красную карточку нападающего Александра Соболева, которую он получил в игре 17-го тура РПЛ "Ахматом" (2:1).

"Решение КДК нас расстроило, но не удивило", – отметил Зеленов.

Из-за такого решения Соболев не сыграет в матче против "Сочи" в последнем туре РПЛ в 2021 году.

Также не пропустите: Хави дал важное обещание президенту "Барселоны". | http://soccernews.ru