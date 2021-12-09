В "Спартаке" прокомментировали решение КДК по красной карточке Соболева
Фото: инстаграм Соболева/Автор неизвестен
Руководитель пресс-службы московского "Спартака" Дмитрий Зеленов высказался о решении КДК РФС оставить в силе красную карточку нападающего Александра Соболева, которую он получил в игре 17-го тура РПЛ "Ахматом" (2:1).
"Решение КДК нас расстроило, но не удивило", – отметил Зеленов.
Из-за такого решения Соболев не сыграет в матче против "Сочи" в последнем туре РПЛ в 2021 году.
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