В "Спартаке" прокомментировали слова Губерниева о переговорах клуба с Черчесовым
Фото: инстаграм Станислава Черчесова/Автор неизвестен
Пресс-атташе "Спартака" Дмитрий Зеленов опроверг слова комментатора Дмитрия Губерниева, который ранее заявил, что московский клуб ведет переговоры с бывшим главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.
"Насколько я знаю, "Спартак" вел переговоры с Черчесовым несколько лет назад. Видимо, Дмитрий Губерниев имеет в виду те далекие времена. Сейчас главный тренер "Спартака" — Руй Витория. Клуб не ищет и не искал ему замену", — приводит слова Зеленова "Спорт-Экспресс".
Напомним, что Черчесов тренировал "Спартак" с 2007 по 2008 годы. Под его руководстом "красно-белые" завоевывали серебряные медали чемпионата России.
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