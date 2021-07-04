В "Спартаке" прокомментировали слухи о возможном уходе Бакаева
Фото: инстаграм Бакаева
Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков отреагировал на слухи о возможном уходе хавбека Зелимхана Бакаева.
"Я знаю, что Бакаев хотел и хочет остаться в "Спартаке". Я с ним общался и до эпопеи с "Динамо", и после нее. Возможно, у его отца есть какие-то предпочтения, какие-то переговоры он вел. Было у него желание, возможно, с помощью агентов попасть на чемпионат Европы, однако не получилось.
На сегодняшний день будем отталкиваться от конечного решения главного тренера. Насколько я понимаю, и самому Бакаеву нравится коммуникация, и тренер им доволен. Посмотрим по результатам сборов, инициативы по его продаже мы не предъявляем, хотя определенный интерес есть", - приводит слова Мележикова Sport24.
В минувшем сезоне Бакаев провел 26 игр, в которых отметился одним голом и пятью ассистами.
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