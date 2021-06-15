В "Спартаке" прокомментировали слухи об уходе Жиго

Теги спартак москвасамюэль жиго

В "Спартаке" прокомментировали слухи об уходе ЖигоФото: инстаграм Жиго/Автор неизвестен

Глава департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов прокомментировал информацию об интересе "Ренна" к защитнику московской команды Самюэлю Жиго.

"Предложений не поступало.

Жиго ключевой игрок, которого клуб намерен сохранить в своем составе", – заявил Фетисов.

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