В "Спартаке" прокомментировали слухи об уходе Жиго

Фото: инстаграм Жиго/Автор неизвестен

Глава департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов прокомментировал информацию об интересе "Ренна" к защитнику московской команды Самюэлю Жиго.

"Предложений не поступало.

Жиго ключевой игрок, которого клуб намерен сохранить в своем составе", – заявил Фетисов.

Также не пропустите: Моуринью назвал лучшего защитника мира. | http://soccernews.ru