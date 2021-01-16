В "Спартаке" прокомментировали трансфер Хендрикса

Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов прокомментировал переход в московский клуб голландского полузащитника Йоррита Хендрикса.

"Тренер определит ему место, если Хендрикс будет готов играть с первых минут. Хендрикс очень быстро доставляет мяч в линию нападения, не передерживая, а часто в одно касания. Более того, у него голова все время поднята, все время смотрит на партнеров. Он тактически оснащен. Самое важное — он делает хорошие кроссы на 40-45 метров по воздуху. Это очень важно.

Трансфер осуждался и с главным тренером, и с владельцем. Все признали, что у нас такого игрока нет, именно такого чистого опорника. Но опять же все будет зависеть от выбранной схемы на конкретный матч. И еще очень важный момент. Сейчас игрок стоит 500 тысяч евро, ему 26. Контакт на 3,5 года. Его теоретически уже через два года можно будет продать дороже, если все пойдет хорошо. Предпосылки к этому есть. По сути, он стоит дороже", - приводит слова Хендрикса пресс-служба московского клуба.

25-летний Хендрикс является воспитанником ПСВ и выступал за клуб с 2013 года. Всего он провел за клуб из Эйндховена 239 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал 17 результативных передач. Трехкратный чемпион Нидерландов, двукратный обладатель Кубка Нидерландов. Стоимость игрока составляет 4 миллиона евро по версии портала Transfermarkt.

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