В "Спартаке" прокомментировали вердикт РФС по судейству в матче с "Сочи"

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В "Спартаке" прокомментировали вердикт РФС по судейству в матче с "Сочи"

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов заявил, что в клубе довольны вердиктом Российского футбольного союза по спорным моментам из матча 1-го тура чемпионата России с "Сочи" (2:2).

"Мы удовлетворены, что действия судьи Казарцева и его ассистента на VAR признаны ошибочными. Вместе с тем вызывает недоумение позиция господина Калошина в эфире "Матч ТВ", где он отстаивал правоту в действиях Еськова, ссылаясь на протокол VAR. Это недопустимая ситуация. Ясности как не было, так и нет", – приводят слова Газизова "РИА Новости".

Напомним, что в этой встрече в ворота "Спартака" было назначено два спорных 11-метровых. Благодаря этому "Сочи" сумел уйти от поражения.

Не пропустите: РФС вынес вердикт по спорным моментам в матче "Спартак" - "Сочи". | http://soccernews.ru
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