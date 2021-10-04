В "Спартаке" прокомментировали возможный трансфер хавбека "Локомотива" Куликова
Фото: инстаграм Даниила Куликова/Автор неизвестен
В пресс-службе "Спартака" опровергли информацию об интересе клуба к полузащитнику "Локомотива" Даниилу Куликову.
"Информация не соответствует действительности. "Спартак" не рассматривает такой возможности", — сообщает "Чемпионат".
Ранее сообщалось, что "красно-белые" рассматривают вариант с приобретением хавбека в зимнее трансферное окно.
23-летний Куликов является воспитанником "Локомотива". В нынешнем сезоне хавбек провел 13 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: Агент Куликова высказался о возможном переходе хавбека в "Спартак". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Челси" вступил в борьбу за трансферную цель "Реала" и "Манчестер Сити"
-
Тренер "Нюрнберга" Клаус высказался о возможном назначении в "Локомотив"
-
1
Петраков громко высказался об отсутствии Малиновского в сборной Украины
-
В "Спартаке" прокомментировали возможный трансфер хавбека "Локомотива" Куликова
-
"Вильярреал" объявил о переходе Орье
-
"Интер" не может избавиться от Санчеса
-
Агент Куликова высказался о возможном переходе хавбека в "Спартак"
-
Тренер сборной России высказался о ситуации Лунева в "Байере"
-
"Спартак" нацелился на хавбека "Локомотива"
-
"Ювентус" практически договорился с Куадрадо о новом контракте
-
Бывшая подругая Марадоны рассказала о насилии со стороны Диего
-
Семин высказался о возможном увольнении Николича из "Локомотива"
-
В итальянском клубе отреагировали на возможное назначение Николича
-
Газзаев ярко высказался об отказе Дзюбы от вызова в сборную России
-
Раньери возглавит клуб АПЛ
-
"Манчестер Юнайтед" не собирается увольнять Сульшера
-
Лапорта отчитался перед советом директоров "Барселоны" за неувольнение Кумана
-
1
Гари Невилл высказался о поведении Роналду после матча с "Эвертоном"
-
"Локомотив" показал, что осталось за кадром проигранного матча с "Ростовом"
-
Хабиб выложил фото с Погба с грозной подписью