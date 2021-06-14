В "Спартаке" прокомментировали высказывания Заремы в соцсетях

Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков рассказал, как в клубе относятся к комментариям в Telegram-канале Заремы Салиховой, жены владельца московского клуба Леонида Федуна.

"В "Спартаке" всегда есть давление. Зарема имела право заявить, что уходит из совета директоров. У нее есть право высказывать свое мнение в Telegram. Безусловно, когда кто-то нагнетает, появляется давление. Зарема ничего плохого не пишет у себя в Telegram про "Спартак". У нее довольно дерзкий канал. Единственное, что мне не понравилось - она поставила некий крест на новом тренере "Спартака". У меня призыв к журналистам, которые пишут, что выложат некий компромат, если команда провалится. Выкладывайте все, что у вас есть, только делайте это обоснованно", - приводит слова Мележикова Sport24.

Напомним, что несколько недель назад Салихова вышла из совета директоров "Спартака". Причиной это поступка она назвала несогласие с назначением Руя Витории на пост главного тренера "красно-белых".

Не пропустите: В "Спартаке" рассказали о будущем Урунова в команде. | http://soccernews.ru