В "Спартаке" прояснили будущее Максименко

Фото твиттер "Спартака"

Голкипер московского "Спартака" Александр Максименко не покинет клуб, несмотря на появившиеся слухи на этот счёт.

"Приглашение Свинова никак не связано с Максименко и его ситуацией. Александр останется в "Спартаке", это точно. Понятно, что Селихов себя очень здорово показал на отрезке до зимней паузы, но мы доверяем обоим этим вратарям и не считаем, что кого-то необходимо отдать за практикой в другую команду.

Нам нужно иметь двух хороших вратарей. Таковы реалии современного футбола – одного хорошего вратаря для команды недостаточно. Да, у Максименко были негативные моменты по ходу этого сезона, но для нас этой истории больше нет. Демонстрацией нашего отношения к Александру стало продление контракта с ним. Мы ему доверяем и никуда не хотим отдавать", - сказал спортивный директор "красно-белых" Лука Каттани.

Стоит отметить, что 23-летний Максименко не играет за "Спартак" с 24 октября, когда "Зенит" забил в его ворота семь голов.

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