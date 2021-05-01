В "Спартаке" прояснили будущее Мозеса в клубе
Фото сайт РПЛ
Глава департамента по связям с общественностью московского "Спартака" Антон Фетисов отреагировал на слухи, что "красно-белые" решили выкупить у "Челси" флангового полузащитника Виктора Мозеса.
По словам клубного медиадиректора, будущее нигерийца не будет определено до тех пор, пока не будет назначен новый главный тренер.
"Все трансферы на вход и на выход будут обсуждать с новым главным тренером. До это времени решения приниматься не будут", - сказал Фетисов.
Напомним, что "Спартак" арендовал Мозеса в октябре, с тех пор он сыграл 17 матчей, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.
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