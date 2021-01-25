В "Спартаке" прояснили позицию по Гулиеву, который прилетел на сбор в ОАЭ
Директор по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов рассказал о ситуации с полузащитником Аязом Гулиевым, который вместе с командой прилетел в ОАЭ.
В мае прошлого года у Гулиева произошел конфликт с главным тренером "красно-белых" Доменико Тедеско. После этого наставник перевел хавбека во вторую команду.
"Гулиев прибыл в ОАЭ для продолжения восстановления под присмотром физиотерапевта команды. Климат в Эмиратах наиболее подходящий для восстановления после его заболевания, плюс, там же вместе с основой сейчас физиотерапевт, под чьим контролем находится игрок, - приводит слова Фетисова "Спорт-Экспресс".
В нынешнем сезоне 24-летний Гулиев не провел ни одного матча. Всего он сыграл за "Спартак" 26 матчей и забил один гол. Его контракт с "красно-белыми" действует до лета 2023 года.
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