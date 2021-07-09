В "Спартаке" прояснили ситуацию с будущим Джикии
Фото: инстаграм Георгия Джикии / Автор неизвестен
Директор московского "Спартака" по развитию и коммуникациям Антон Фетисов рассказал, как обстоят дела с новым контрактом для капитана "красно-белых" Георгия Джикии.
Напомним, что действующее соглашение между сторонами истекает через год - в июне 2022-го.
"Подписание может случиться в любой день. Этот вопрос в числе приоритетных, стороны находятся в контакте", - сказал Фетисов.
27-летний Джикия выступает за "Спартак" с 2017 года, в прошлом сезоне сыграл 30 матчей и сделал 2 ассиста.
Не пропустите: Быковский прокомментировал свой переход в "Спартак". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Гвардиола разговаривал с Гризманном по поводу трансфера игрока в "Манчестер Сити"
-
Представители Лунева подтвердили трансфер игрока в "Байер"
-
Зидан определился со своим будущим
-
Арустамян назвал единственный клуб, который ведёт переговоры о трансфере Влашича
-
Черчесов отказался от огромной неустойки от РФС
Лента новостей
-
Куман высказался о будущем Гризманна
-
Гвардиола разговаривал с Гризманном по поводу трансфера игрока в "Манчестер Сити"
-
Представители Лунева подтвердили трансфер игрока в "Байер"
-
Зидан определился со своим будущим
-
В Кремле отреагировали на слухи о возможном назначении иностранца на пост тренера сборной России
-
В "Спартаке" прояснили ситуацию с будущим Джикии
-
У ЦСКА появился конкурент в борьбе за Далберта
-
Стало известно, какую зарплату "Арсенал" предлагал Серхио Рамосу
-
1
Мутко рассказал, за кого будет болеть в финале Евро-2020
-
Харви Эллиот подписал долгосрочный контракт с "Ливерпулем"
-
Роберто Карлос прокомментировал отставку Черчесова
-
Арустамян назвал единственный клуб, который ведёт переговоры о трансфере Влашича
-
Марио Фернандес объяснил, почему не разговаривает на русском языке
-
Хабиб дал прогноз на финал Евро-2020
-
Черчесов отказался от огромной неустойки от РФС
-
Помощник Витории охарактеризовал тренера "Спартака" тремя словами
-
Агент Влашича отреагировал на слухи об интересе "Бетиса"
-
"Барселона" взяла в аренду австрийского таланта
-
Дзюба попрощался с Черчесовым
-
Кокорин на 10 дней раньше вышел из отпуска: названа причина