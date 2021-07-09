В "Спартаке" прояснили ситуацию с будущим Джикии

Фото: инстаграм Георгия Джикии / Автор неизвестен

Директор московского "Спартака" по развитию и коммуникациям Антон Фетисов рассказал, как обстоят дела с новым контрактом для капитана "красно-белых" Георгия Джикии.

Напомним, что действующее соглашение между сторонами истекает через год - в июне 2022-го.

"Подписание может случиться в любой день. Этот вопрос в числе приоритетных, стороны находятся в контакте", - сказал Фетисов.

27-летний Джикия выступает за "Спартак" с 2017 года, в прошлом сезоне сыграл 30 матчей и сделал 2 ассиста.

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