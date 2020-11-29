В "Спартаке" рассказали, как будут распределяться обязанности между Газизовым и Поповым
Глава департамента "Спартака" по связям с общественностью Антон Фетисов рассказал, чем будут заниматься в клубе гендиректор Шамиль Газизов и спортивный директор Дмитрий Попов.
Ранее сообщалось, что из-за появления Попова услуги Газизова больше не понадобятся "красно-белым", и он покинет команду в зимнее трансферное окно.
"Дублирование функций? Полномочия у генерального директора несколько шире и больше: он занимается не только спортивной, но и корпоративной частью бизнеса.
Я думаю, что через некоторое время процессы наладятся, и эти два профессионала будут работать вместе.
Не готов сейчас комментировать, как именно распределятся обязанности, Полномочия генерального директора шире, чем спортивного директора, но это не значит, что гендиректор не контролирует исполнение задач по спортивной части", - объяснил Фетисов в эфире телеканала "Матч Премьер".
После 15 туров чемпионата России "Спартак" с 29 баллами занимает 3 место в турнирной таблице.
А еще: Аршавин высказался о положении Газизова в "Спартаке"| http://soccernews.ru
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