В "Спартаке" рассказали, как идет поиск нового главного тренера

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В "Спартаке" рассказали, как идет поиск нового главного тренераУправляющий директор "Спартака" Евгений Мележиков поделился информацией о том, как проходят поиски нового главного тренера. Напомним, нынешний главный тренер москвичей Доменико Тедеско в конце сезона покинет свое место.

"Мы пока не ищем нового главного тренера. В это трансферное окно были иные задачи. И, я надеюсь, мы с ними успешно справились. Теперь планомерно подойдем к отбору кандидатов. Они есть, а большинству они известны.

Селекционная служба имеет некоторые наметки. Но переговоров с кандидатами нет и, в ближайшее время, не будет. Не раньше апреля месяца мы перейдем к чему-то более конкретному. Клубом разрабатывается спортивная стратегия.  Разговаривая с новым главным тренером, мы должны иметь эту стратегию", - приводит слова Мележикова "СЭ".

Тедеско возглавил "Спартак" в октябре 2019 года. В текущем сезоне клуб идет на третьем месте в таблице РПЛ после 19 туров.

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