В "Спартаке" рассказали, как идут переговоры с Бакаевым о новом контракте



Глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов рассказал, что московский клуб продолжает переговоры с полузащитником Зелимханом Бакаевым о продлении контракта.

"Переговоры о новом соглашении идут корректно. Представители Бакаева предложили компромиссный, по их мнению, вариант, мы его изучаем, чтобы выйти со встречным предложением. Это нормальный рабочий процесс, о результатах которого будет объявлено официально в свое время", – приводит слова Зеленова "Р-Спорт".

Стоит отметить, что контракт Бакаева со "Спартаком" действует до лета 2022 года, поэтому он уже в январе может заключить предварительное соглашение с другом клубом.

В нынешнем сезоне 25-летний хавбек провел за "красно-белых" 15 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал две результативные передачи.

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