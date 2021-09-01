В "Спартаке" рассказали о будущем Хендрикса

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Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков сообщил, что голландский полузащитник Йоррит Хендрикс отказался уходить из московского клуба.

"Были предложения по Хендриксу, но, к сожалению, агент и игрок не согласны ни с одним из них. Они счастливы в Москве. Это было предложение по аренде. Были клубы Бельгии, Катара, Премьер-лиги. Но соглашения мы не достигли. Ни игрок, ни агент по определeнным причинам из Москвы переезжать не собираются", – приводит слова Мележикова "Чемпионат".

В нынешнем сезоне 26-летний Хендрикс провел за "Спартак" шесть матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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