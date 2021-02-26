В "Спартаке" рассказали о будущем Педро Роши

Теги спартак москвапедро роша

В "Спартаке" рассказали о будущем Педро Роши

Директор департамента по связям с общественностью московского "Спартака" Антон Фетисов дал комментарии по поводу будущего в клубе нападающего Педро Роши.

"Педро Роша переведён во вторую команду. С ней он будет тренироваться и готовиться к матчам ФНЛ. Его будущее станет известно позже", - сказал Фетисов.

Напомним, что бразильца исключили из заявки "красно-белых" после приобретения Квинси Промеса. Оба футболиста не могли остаться в составе из-за лимита на легионеров.

Ранее сообщалось, что приоритет "Спартака" - продажа Роши. В августе 2017 года клуб купил его за 12 миллионов евро. 

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