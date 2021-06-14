В "Спартаке" рассказали о будущем Урунова в команде

Фото: инстаграм Остона Урунова/Автор неизвестен

Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков сообщил, что узбекистанский полузащитник Остон Урунов, скорее всего, будет продан в "Уфу" в летнее трансферное окно.

"По Урунову получили ордер по выкупу из "Уфы". Склоняемся к продаже, но примем решение после праздников. По итогу мы должны выйти в 0. Надеюсь, в ближайшие 2-3 дня все будет", - приводит слова Мележикова "Спорт-Экспресс".

Спартак" купил Урунова у "Уфы" летом 2020 года за один миллион евро. Футболист подписал с московским клубом пятилетний контракт на общую сумму в три миллиона евро. За "красно-белых" 20-летний Урунов провел девять матчей и забил один гол. В феврале 2021 года хавбек перешел в "Уфу" на правах аренды, провел за уфимцев 8 матчей и не отметился результативными действиями.

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