В "Спартаке" рассказали о ходе переговоров по Промесу

Директор "Спартака" по связям с общественностью Антон Фетисов сообщил, что московский клуб продолжает переговоры по трансферу нападающего амстердамского "Аякса" и сборной Нидерландов Квинси Промесу.

"Вопрос актуален. Переговоры продолжаются", - приводит слова Фетисова "Р-Спорт".

Напомним, что Промес выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 годы. В составе московского клуба он становился чемпионом России.

В нынешнем сезоне 29-летний Промес провел за "Аякс" 22 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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