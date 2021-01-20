В "Спартаке" рассказали о ходе переговоров по Промесу
Директор "Спартака" по связям с общественностью Антон Фетисов сообщил, что московский клуб продолжает переговоры по трансферу нападающего амстердамского "Аякса" и сборной Нидерландов Квинси Промесу.
"Вопрос актуален. Переговоры продолжаются", - приводит слова Фетисова "Р-Спорт".
Напомним, что Промес выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 годы. В составе московского клуба он становился чемпионом России.
В нынешнем сезоне 29-летний Промес провел за "Аякс" 22 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23