В "Спартаке" рассказали о планах на летнее трансферное окно

Спортивный директор "Спартака" Дмитрий Попов рассказал о планах команды в летнее трансферное окно.

"Если что-то пойдет не так, я готов признать свою вину перед болельщиками, а не перед Заремой. Перед выбором тренера ее рекомендации тоже были учтены. Селекционный отдел ее пожелания принял. Трансферы, скорее всего, будут. У нас занята ведомость по иностранцам. Посмотрим", - приводит слова Попова "Спорт-Экспресс".

Напомним, что в чемпионате России действует лимит - не более восьми иностранных футболистов в заявку на сезон. В настоящее время у "Спартака" 10 легионеров в первой команде - Самуэль Жиго, Айртон, Алекс Крал, Йоррит Хендрикс, Виктор Мозес, Остон Урунов, Квинси Промес, Педро Роша, Джордан Ларссон и Эсекьель Понсе.

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