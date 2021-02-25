В "Спартаке" рассказали о рисках, связанных с трансфером Промеса

Директор департамента по связям с общественностью московского "Спартака" Антон Фетисов заверил, что клуб ничем не рискует при переходе из "Аякса" вингера Квинси Промеса.

"Клуб не берёт на себя риски в том случае, если игрок не сможет выполнять свои обязанности по контракту на территории России", - цитирует Фетисова "РБ-Спорт".

В декабре голландца арестовывали по подозрению в нанесении ножевого ранения. Ему грозит тюремный срок, из-за чего "Спартак" и "Аякс" долго не могли согласовать сделку, отказываясь брать на себя риски в случае лишения свободы для футболиста.

"Красно-белые" купили Промеса за 8,5 миллиона евро, за счёт бонусов сумма может вырасти до 11 миллионов. Контракт с ним рассчитан до июня 2024 года.

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