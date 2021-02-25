В "Спартаке" рассказали о ситуации с Бакаевым
Управляющий директор "Спартака" Евгений Мележиков прокомментировал ситуацию с хавбеком команды Зелимханом Бакаевым.
– Сейчас развивается ситуация с Бакаевым. Вы сказали, что «Динамо» предложило 5 млн евро. Это хорошие деньги за футболиста, у которого через год закончится контракт. Почему вы отказали?"
"От "Динамо" поступило предложение о трансфере за 5 млн евро. Мы ответили отказом. На это было две причины. Во-первых, главный тренер рассчитывает на Бакаева. У "Спартака" имеет определенные виды на Зелимхана и мы планируем разговаривать с ним о будущем в самое ближайшее время. Во-вторых, сумма в 5 миллионов нас просто не устроила. "Динамо" хотело взять игрока в аренду с правом выкупа. А мы готовы разговаривать только при условии обязательного выкупа. Их предложение нам не подошло.
Я еще не беседовал с Бакаевым и его агентами. Может быть, игрок хочет уйти. Надо разговаривать с главным тренером. Но, кроме "Динамо", других предложений не было", – сказал Мележиков.
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