В "Спартаке" рассказали о состоянии Мозеса, Крала и Зобнина перед матчем с "Ростовом"

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Директор департамента по связям с общественностью московского "Спартака" Антон Фетисов прокомментировал ситуацию с травмами в команде.

Напомним, что после повреждений восстанавливаются Алекс Крал, Виктор Мозес и Роман Зобнин.

"Они восстанавливаются, больше пока сказать нечего. Участие всех троих в матче с "Ростовом" всё ещё под вопросом", - сказал Фетисов.

Напомним, что "Ростов" примет "Спартак" в воскресенье, 4 апреля, в 19:00 по московскому времени.

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