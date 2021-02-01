В "Спартаке" рассказали о состоянии Соболева, перенесшего операцию на колене
Тренер "Спартака" по физподготовке Владимир Чепзанович рассказал о состоянии нападающего московского клуба Александра Соболева, который в ноябре 2020 года перенес операцию на колене.
"Сейчас состояние Соболева намного лучше, чем в момент его прихода в "Спартак" год назад. К первым играм после перерыва Саша, как и команда, будет в хорошей форме", — приводит слова Чепзановича официальный сайт клуба.
"Спартак" арендовал Соболева у "Крыльев Советов" в январе 2020 года за 500 тысяч евро. Спустя полгода "красно-белые" выкупили трансфер форварда за 4,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне 23-летний Соболев провел за "Спартак" 13 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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