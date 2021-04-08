В "Спартаке" рассказали о состоянии здоровья Жиго
Фото РИА Новости / Виталий Тимкив
Глава департамента по связям с общественностью московского "Спартака" Антон Фетисов сообщил о возвращении к тренировкам защитника Самюэля Жиго.
Напомним, что француз получил сотрясение мозга в матче 24-го тура РПЛ против "Ростова" (3:2) в конце прошлой недели.
"Жиго сегодня приступил к тренировкам по индивидуальной программе. Его участие в матче в воскресенье пока под большим вопросом", - сказал Фетисов.
В воскресенье "Спартаку" предстоит дерби с "Локомотивом", начало - в 19:00 мск.
В текущем сезоне Жиго сыграл за "красно-белых" 22 матча, забил 3 гола и сделал 1 ассист.
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