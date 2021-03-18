В "Спартаке" рассказали о травме Крала в матче с "Уралом"
Фото: твиттер "Фратрия"/Автор неизвестен
Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов рассказал о состоянии чешского полузащитника московского клуба Алекса Крала, который получил травму в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с екатеринбургским "Уралом" (5:1).
"Крал дернул мышцу. Завтра МРТ, после которого будет принято решение о его поездке в сборную Чехии", – приводит слова Фетисова "Спорт-Экспресс".
В нынешнем сезоне 22-летний Крал провел за "Спартак" 23 матча во всех турнирах и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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