В "Спартаке" рассказали, повлияет ли заявка Роши на трансфер Промеса
Глава департамента по связям с общественностью московского "Спартака" Антон Фетисов отреагировал на домыслы, что внесение в заявку команды нападающего Педро Роши ставит крест на трансфере вингера "Аякса" Квинси Промеса.
"Мы включили Педро Рошу в заявку, но это не значит, что история с Промесом закончилась. Мы всё ещё ждём продвижений от "Аякса", - сказал Фетисов.
После дозаявки Роши у "Спартака" стало максимально разрешённое количество легионеров - 8. То есть, если голландец всё-таки присоединится к "красно-белым", то одного иностранца нужно будет вывести из состава.
Ранее сообщалось, что российский клуб договорился об аренде 29-летнего Промеса за 500 тысяч евро с обязательством выкупа за 9 миллионов, но стороны не могут согласовать ответственность за риски на фоне уголовного преследования игрока.
Не пропустите: Гендиректор "Уфы" озвучил сумму, требуемую "Спартаком" за Урунова. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
9 игроков "Реала" пропустят матч с "Вальядолидом", в заявку внесены 5 воспитанников из "Кастильи"
-
Определён лучший игрок недели в Лиге Европы
-
Официально: "Тамбов" продолжит играть в РПЛ и Кубке России
-
Гендиректор "Уфы" озвучил сумму, требуемую "Спартаком" за Урунова
-
Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов
Лента новостей
-
"Фиорентина" разгромила "Специю". Кокорин остался в запасе
-
"Ливерпуль" хочет перехватить трансферную цель "МЮ" и "Манчестер Сити"
-
"Бавария" может всем составом отправится на карантин из-за коронавируса
-
"Тамбов" объявил о переходе четырех футболистов
-
Клуб ФНЛ отказался от услуг Маркса Ленина
-
"Барселона" получила от "Атлетико" 5 миллионов за Суареса, не поставив в известность игрока
-
Стало известно, во сколько обойдется "Тоттенхэму" увольнение Моуринью
-
1
Куман обратился к игрокам "Барселоны" с мотивационной речью
-
"Динамо" отказалось от подписания хавбека "Шальке"
-
"Челси" нацелился на немецкого полузащитника
-
Кокорин не попал в стартовый состав "Фиорентины" на матч со "Специей"
-
В "Спартаке" рассказали, повлияет ли заявка Роши на трансфер Промеса
-
9 игроков "Реала" пропустят матч с "Вальядолидом", в заявку внесены 5 воспитанников из "Кастильи"
-
"Краснодар" вернул Сафонова в заявку на сезон РПЛ
-
Газизов прокомментировал переход Кокорина в "Фиорентину"
-
Гендиректор "Тамбова" рассказала, кто спас клуб от банкротства
-
Стал известен диагноз Бензема
-
"Лилль" и "Рейнджерс" ведут борьбу за экс-форварда "Спартака"
-
Владелец "Интера" намекнул на продажу клуба
-
"Спартак" дозаявил Педро Рошу
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23