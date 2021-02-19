В "Спартаке" рассказали, повлияет ли заявка Роши на трансфер Промеса

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В "Спартаке" рассказали, повлияет ли заявка Роши на трансфер Промеса

Глава департамента по связям с общественностью московского "Спартака" Антон Фетисов отреагировал на домыслы, что внесение в заявку команды нападающего Педро Роши ставит крест на трансфере вингера "Аякса" Квинси Промеса.

"Мы включили Педро Рошу в заявку, но это не значит, что история с Промесом закончилась. Мы всё ещё ждём продвижений от "Аякса", - сказал Фетисов.

После дозаявки Роши у "Спартака" стало максимально разрешённое количество легионеров - 8. То есть, если голландец всё-таки присоединится к "красно-белым", то одного иностранца нужно будет вывести из состава.

Ранее сообщалось, что российский клуб договорился об аренде 29-летнего Промеса за 500 тысяч евро с обязательством выкупа за 9 миллионов, но стороны не могут согласовать ответственность за риски на фоне уголовного преследования игрока.

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