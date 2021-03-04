В "Спартаке" рассказали, сколько "Ростов" требовал за Норманна

Спортивный директор "Спартака" Дмитрий Попов высказался о попытке заполучить хавбека "Ростова" Матиаса Норманна.

"С учeтом его цены в 18 миллионов евро, которые требовал "Ростов", нереально вообще. У нас был бюджет на одного футболиста. Учитывая, что Хендрикса взяли за символическую сумму, появилась возможность взять Промеса", - приводит слова Попова "Чемпионат".

Соглашение Норманна с клубом действует до 2024 года. В этом сезоне на его счету один гол и две результативные передачи в 16 играх.

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