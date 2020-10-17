В "Спартаке" рассказали, почему Жиго и Бакаев пропускают матч с "Химками"

В "Спартаке" прокомментировали отсутствие защитника Самюэля Жиго и полузащитника Зелимхана Бакаева в игре против "Химок".

"У Жиго выявлена мышечная травма после возвращения из сборной. Надеемся, что он вернется в строй к следующему туру. У Бакаева ротавирус, он изолирован от команды", - заявили в пресс-службе клуба для "Р-Спорт".

В текущем сезоне Жиго провел 9 матчей и забил один гол. На счету Бакаева один гол и три ассиста в 11 играх.

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