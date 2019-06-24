В "Спартаке" разгорается конфликт между главным тренером и генеральным директором

Теги спартак москваолег кононов

В "Спартаке" разгорается конфликт между главным тренером и генеральным директором

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов и генеральный директор клуба Томас Цорн не могут договориться о многих игроках, сообщает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.

По данным источника, Кононов недоволен работой Цорна, считая, что он слишком медленно ведет переговоры по трансферным целях тренера, который хочет видеть в команде вратаря тульского "Арсенала" Михаила Левашова, полузащитника "Ростова" Резиуана Мирзова и нападающего "Млады Болеслав" Николая Комличенко.

Кроме того Кононов хочет сохранить в составе полузащитника Александра Ломовицкого, а Цорн настаивает на его аренде. Также клуб могут покинуть полузащитники Александр Ташаев, Максим Глушенков, а также нападающий Георгий Мелкадзе. 

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