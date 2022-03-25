В "Спартаке" резко отреагировали на высказывание о предбанкротном состоянии Федуна
Фото твиттер "Спартака"
Владелец "Спартака" Леонид Федун потерял 99 процентов своего состояния, об этом рассказал член исполкома РФС Владимир Афанасьев.
По его словам, бизнесмен сообщил о финансовых проблемах на заседании комитета в минувшую среду.
Глава пресс-службы "красно-белых" Дмитрий Зеленов отреагировал на это заявление.
"Мы не знакомы с деятельностью Владимира Афанасьева, который приводит цитаты других людей, сложно комментировать его вольный пересказ. Но если уж он взялся за это, пусть расскажет обо всём остальном, что говорилось на исполкоме - как Леонидом Федуном, так и другими представителями. Там много интересного", - сказал Зеленов.
65-летний Федун является владельцем "Спартака" с 2004 года. С тех пор команда по разу выиграла РПЛ и Суперкубок России.
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