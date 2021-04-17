В "Спартаке" сделали неожиданное заявление о будущем Тедеско

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Спортивный директор "Спартака" Дмитрий Попов не исключил, что Доменико Тедеско останется на посту главного тренера московского клуба.

"Объявим нового тренера, когда закончим чемпионат. Останется ли Тедеско? Может, и останется. Разные варианты есть. Никаких комментариев не будет. У нас задача закончить чемпионат, достойно. А дальше уже будем пошагово решать задачи. Хотим занять место в топ-2, чтобы побороться за Лигу чемпионов", - приводит слова Попова "Рейтинг букмекеров".

Напомним, в декабре прошлого года Тедеско объявил, что не будет продлевать со "Спартаком" контракт, который истекает ближайшим летом. Таким образом, "Спартак" должен найти нового тренера.

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