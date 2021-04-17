В "Спартаке" сделали неожиданное заявление о будущем Тедеско
Фото: инстаграм DomenicoTedesco85/Автор неизвестен
Спортивный директор "Спартака" Дмитрий Попов не исключил, что Доменико Тедеско останется на посту главного тренера московского клуба.
"Объявим нового тренера, когда закончим чемпионат. Останется ли Тедеско? Может, и останется. Разные варианты есть. Никаких комментариев не будет. У нас задача закончить чемпионат, достойно. А дальше уже будем пошагово решать задачи. Хотим занять место в топ-2, чтобы побороться за Лигу чемпионов", - приводит слова Попова "Рейтинг букмекеров".
Напомним, в декабре прошлого года Тедеско объявил, что не будет продлевать со "Спартаком" контракт, который истекает ближайшим летом. Таким образом, "Спартак" должен найти нового тренера.
Не пропустите: В "Спартаке" пошутили над слухами, что клуб интересуется Фонсекой и Виторией. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Спартак" потроллил Кокорина, Урунова и Газизова перед матчем с "Уфой" (фото)
-
Карпин прокомментировал ужасную ошибку Песьякова в матче с "Локомотивом"
-
"Манчестер Сити" теряет Де Брюйне
-
Шесть российских клубов интересуются Жемалетдиновым и Мухиным
-
"Байер" разгромил "Кельн" и приблизился к зоне Лиги Чемпионов
-
"Челси" победил "Манчестер Сити" в полуфинале Кубка Англии
-
"Динамо" Киев обыграло "Шахтер" в украинском "класико"
-
"Фиорентина" Кокорина проиграла второй матч подряд
-
"Краснодар" упустил победу над "Зенитом"
-
Гильерме отреагировал на поддержку фанатов и победу "Локомотива" над "Ростовом"
-
"Ювентус" намерен предложить "Барселоне" обмен французами
-
В "Спартаке" сделали неожиданное заявление о будущем Тедеско
-
Карпин высказался о поражении "Ростова" от "Локомотива"
-
"Марсель" добыл домашнюю волевую победу над "Лорьяном"
-
1
Флик объявил о желании покинуть "Баварию"
-
Николич прокомментировал разгромную победу "Локомотива" над "Ростовом"
-
"Ливерпуль" показал, как ван Дейк восстанавливается после травмы
-
Черчесов поддержал дисквалифицированного Гильерме
-
"Бавария" сильнее "Вольфсбурга" и другие результаты 29-го тура Бундеслиги
-
"Локомотив" крупно обыграл "Ростов", победив в девятом матче подряд