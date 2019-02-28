В "Спартаке" сделали официальное заявление о возможном переходе Джикии в "Локомотив"

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В "Спартаке" сделали официальное заявление о возможном переходе Джикии в "Локомотив"

Спортивный директор "Спартака" Сергей Родионов опроверг информацию о том, что защитник "красно-белых" Георгий Джикия может перейти в "Локомотив".

"Георгий связан со "Спартаком" длительным контрактом. Откуда берутся слухи о его возможном переходе в другой клуб по окончании нынешнего чемпионата, нам неизвестно. Мы рассчитываем, что Джикия еще долго будет приносить пользу "красно-белым". А сейчас он вместе с командой продолжает готовиться к возобновлению второй части сезона. И не хотелось бы, чтобы кто-то подобного рода вбросами мешал этой подготовке", - приводит слова Родионова официальный сайт клуба.

25-летний Джикия перешел в "Спартак" в январе 2017 года из "Амкара" за 2,35 миллионов евро. Всего за московский клуб он провел 55 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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