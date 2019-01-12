В "Спартаке" сделали прогноз касательно возвращения в строй Самюэля Жиго

Теги спартак москвасамюэль жиготравмы

В "Спартаке" сделали прогноз касательно возвращения в строй Самюэля Жиго

Физиотерапевт московского "Спартака" Дмитрий Миронов сделал прогноз касательно возвращения в строй травмированного защитника Самюэля Жиго.

"Очень радует динамика восстановления Жиго. Надеемся, что через месяц он присоединится к общей группе. Сейчас Самюэль уже активно работает на поле с мячом, хотя и индивидуально" - цитирует Миронова официальный сайт клуба.

Напомним, что 25-летний Жиго в начале сентября прошлого года получил разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава. 

Ранее утверждалось, что если не возникнет осложнений в ходе реабилитации, то французский центрбек вернётся в строй в марте.

Не пропустите: Экс-игрок "Спартака" отказался переходить в "Рубин". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Проклятие прервано! "Вест Хэм" обыгрывает "Арсенал" в стартовом матче 22 тура АПЛ

Проклятие прервано! "Вест Хэм" обыгрывает "Арсенал" в стартовом матче 22 тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов