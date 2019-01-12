В "Спартаке" сделали прогноз касательно возвращения в строй Самюэля Жиго

Физиотерапевт московского "Спартака" Дмитрий Миронов сделал прогноз касательно возвращения в строй травмированного защитника Самюэля Жиго.

"Очень радует динамика восстановления Жиго. Надеемся, что через месяц он присоединится к общей группе. Сейчас Самюэль уже активно работает на поле с мячом, хотя и индивидуально" - цитирует Миронова официальный сайт клуба.

Напомним, что 25-летний Жиго в начале сентября прошлого года получил разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава.

Ранее утверждалось, что если не возникнет осложнений в ходе реабилитации, то французский центрбек вернётся в строй в марте.

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