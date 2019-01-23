В "Спартаке" сделали заявление о возможном уходе Зе Луиша и Луиса Адриано

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В "Спартаке" сделали заявление о возможном уходе Зе Луиша и Луиса Адриано

"Спартак" в твиттере ответил на информацию о возможной продаже Зе Луиша и Луиса Адриано.

"За последние дни в СМИ появилось несколько публикаций о возможной продаже Зе Луиша и Луиса Адриано в другие клубы.

Так вот просим болельщиков не переживать: на самом деле "Спартак" рассчитывает на двух этих нападающих, причем не только в нынешнем сезоне", - написал "Спартак".  

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что на Зе Луиша претендует "Лидс" и "Фенербахче", а на Луиса Адриано нацелился "Галатасарай".

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