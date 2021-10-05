В "Спартаке" сделали заявление о здоровье Федуна

Пресс-служба московского "Спартака" сообщила, что владелец клуба Леонид Федун в настоящее время находится в Германии на лечении.

"Леонид Федун действительно находится в Германии, занимается разными вопросами, в том числе и связанными со здоровьем. Но давайте уважать частную жизнь, комментировать подробности мы не будем", — говорится в заявлении клуба.

65-летний Федун является владельцем "Спартака" с 2004 года. За этот период московский клуб один раз становился чемпионом России и однажды завоевал Суперкубок России.

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