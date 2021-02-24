В "Спартаке" сказали, когда Промес подпишет контракт

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В "Спартаке" сказали, когда Промес подпишет контрактХавбек "Аякса" Квинси Промес сегодня, 24 февраля, вылетит в Москву, чтобы подписать соглашение со "Спартаком", сообщает "СЭ" со ссылкойД на главу департамента по связям с общественностью "красно-белых" Антона Фетисова.

"В среду Квинси Промес вылетит в Москву, где в случае успешного прохождения медосмотра подпишет контракт с нашим клубом",  — сказал Фетисов.

Напомним, обсуждения по переходу полузащитника в "Спартак" из "Аяксом" растянулись почти на два месяца. Москвичи предложили нидерландскому гранду несколько вариантов сделки, но одной из главных причин задержки переговоров стало разбирательство по уголовному делу, возможным фигурантом которого являлся игрок.

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