В "Спартаке" сказали, остался ли лимит доверия к Тедеско

Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов ответил на вопрос, есть ли еще кредит доверия у наставника команды Доменико Тедеско после четырех поражений подряд. Напомним, москвичи уступили "Сочи" (0:1), "Зениту" (1:3), "Динамо" (0:2) и "Рубину" (0:2).

"Ничего не изменилось. Совет директоров не успел собраться с момента окончания матча с "Рубином". Надеемся, что игра с "Краснодаром" будет для нас с положительным результатом", - заявил Фетисов, отвечая на вопрос "РБ Спорт".



Встреча 21-го тура "Спартак" - "Краснодар" состоится 7 марта, начало — в 19:00 мск.



На данный момент, "красно-белые" занимают 4-е место в чемпионате России. Отставание от идущего первым "Зенита" - 7 очков.



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