В "Спартаке" согласовали переход голкипера "Арсенала"

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В "Спартаке" согласовали переход голкипера "Арсенала"

Вратарь тульского "Арсенала" Михаил Левашов перейдет в "Спартак", сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, совет директоров московского клуба одобрил трансфер голкипера. "Спартак" заплатит за Левашова полную сумму отступных, которая составляет один миллион евро.

В нынешнем сезоне 27-летний Левашов провел за "Арсенал" 18 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 23 гола. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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