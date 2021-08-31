В "Спартаке" сообщили о будущем Жиго

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В "Спартаке" сообщили о будущем Жиго

Фото: инстаграм Самуэля Жиго/Автор неизвестен

Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков сообщил, что французский защитник Самуэль Жиго не покинет клуб в летнее трансферное окно.

"Жиго остаeтся. Если вы знаете, у нас был некий вопрос по Жиго. Ситуация, инициированная в большей степени его агентом, побудила нас в какой-то период времени к тому, что игрок, возможно, уйдeт. Большое спасибо и Жиго, и его агенту, они приняли решение отказаться от предложения "Торино" порядка 6 миллионов евро и остаться в "Спартаке". Конечно, Жиго стремится во Францию, мы обязаны сделать так, чтобы помочь ему. Но это будет или зимой, или летом", - приводит слова Мележикова "Чемпионат".

В нынешнем сезоне 27-летний Жиго провел за "Спартак" восемь матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с российским клубом действует до лета 2022 года.

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