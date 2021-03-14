В "Спартаке" сообщили о характере травм Мозеса и Ларссона
Глава департамента "Спартака" по связям с общественностью Антон Фетисов рассказал о травмах нигерийского полузащитника Виктора Мозеса и шведского нападающего Джордана Ларссона. Оба футболиста получили повреждения в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с "Динамо" (2:1).
"У Ларссона диагностировано повреждение приводящих мышц, о сроках восстановления говорить рано. Мозеса ждет дополнительное обследование в понедельник", – приводит слова Фетисова "Р-Спорт".
В нынешнем сезоне 23-летний Ларссон провел за "Спартак" 22 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал пять результативных передач. На счету 30-летнего Мозеса два забитых мяча и две голевые передачи в 13 поединках.
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