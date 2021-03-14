В "Спартаке" сообщили о характере травм Мозеса и Ларссона

Теги спартак москва

В "Спартаке" сообщили о характере травм Мозеса и Ларссона

Глава департамента "Спартака" по связям с общественностью Антон Фетисов рассказал о травмах нигерийского полузащитника Виктора Мозеса и шведского нападающего Джордана Ларссона. Оба футболиста получили повреждения в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с "Динамо" (2:1).

"У Ларссона диагностировано повреждение приводящих мышц, о сроках восстановления говорить рано. Мозеса ждет дополнительное обследование в понедельник", – приводит слова Фетисова "Р-Спорт".

В нынешнем сезоне 23-летний Ларссон провел за "Спартак" 22 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал пять результативных передач. На счету 30-летнего Мозеса два забитых мяча и две голевые передачи в 13 поединках.

Не пропустите: Червиченко оценил игру Промеса после возвращения в "Спартак". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Появилось видео избиения молодого футболиста "Локомотива"

Появилось видео избиения молодого футболиста "Локомотива"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов