В "Спартаке" сообщили о результатах тестирования футболистов на коронавирус

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В "Спартаке" сообщили о результатах тестирования футболистов на коронавирус

Руководитель медицинского штаба московского "Спартака" Михаил Бутовский сообщил, что ни один из футболистов или работников клуба не заражен китайским коронавирусом COVID-19.

"В командах "Спартака", а мы говорим не только про первую команду, но и про дубль и про молодежную команду, нет ни одного выявленного случая как у игроков, так и у персонала. Что касается академии, то было принято решение приостановить все занятия, поэтому дети в академию пока ходить не будут", — сказал Бутовский в видео, опубликованном на YouTube-канале "Спартака".

Напомним, что во всем мире коронавирусом заболели более 200 тысяч человек. Число умерших превысило восемь тысяч человек.

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